В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО)

Общество 1 марта 2022 15:52 (UTC+04:00)
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На днях компания PASHA Life, Издательский дом «IRS», официальное представительство Бакинского центра мультикультурализма в Израиле и "Азербайджанский Дом в Израиле" провели в Тель-Авиве День памяти жертв Ходжалинского геноцида, одной из самых ужасных трагедий конца ХХ века.

Наряду с этим, была проведена презентация журнала «IRS-Наследие» на иврите, а также первая презентация книги «Черная книга Карабаха» за рубежом, изданной при поддержке PASHA Life с Министерством культуры Азербайджанской Республики и Издательским домом «IRS».

На мероприятии приняли участие представители политических партий Израиля, первый вице-мэр города Холон Михаил Сутовский, профессор Ариэльского университета Кирилл Феферман, израильский политтехнолог Роман Гуревич, азербайджанский режиссер, проживающий в Израиле и соавтор романа "Боль" Амир Гут, израильский математик, профессор педагогического института Key Марк Аппельбаум, израильский парамедик Фарид Аппельбаум, представители израильских СМИ, а также дипломатический корпус Республики Турция в Израиле в полном составе, а также многочисленная община выходцев из Азербайджана в Израиле.

Участники мероприятия почтили память невинных жертв геноцида в Ходжалы, совершенного армянскими вооруженными формированиями против мирного азербайджанского населения, а также азербайджанских солдат и офицеров отдавших свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана. Открывший мероприятие исполнительный директор израильского представительства Бакинского международного центра и «Азербайджанского Дома в Израиле» Арье Гут подчеркнул, что сегодня наступил 30-й год со дня чудовищной трагедии в Ходжалы.

"Все эти годы мы в Израиле искренне сопереживали и действительно занимались информационной войной, стремились распространять реальную правду об Азербайджане. Мы, народ, который пережил Холокост, прекрасно понимаем отчаяние и боль азербайджанского народа.

Не будем забывать, что в течение 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана. Я уже был на освобожденных территориях с представителями израильских СМИ и меня как гражданина Израиля шокировали те разрушения, которые Армения учинила в Карабахе, занимаясь вандализмом и урбицидом – словно по этой земле прошла ужасная и жестокая чума. Мы не увидели здесь ни одного уцелевшего здания – не осталось ни дома, ни детского сада, ни школы, ни библиотеки, ни музея. В руинах кладбища, мечети, церкви" ,– отметил модератор мероприятия Арье Гут, представивший участникам мероприятия документальную презентацию о Ходжалинском геноциде.

Главный редактор журнала «IRS-Наследие» Муса Мaрджанлы подробно остановился на проекте, который публикуется на 16 языках. "Особенность выпуска на 17–ом языке на иврите состоит в том, что в Израиле нет дипломатического представительства Азербайджана, но наш журнал все равно выходит на самом высоком качественном уровне. В этой замечательной стране есть такие замечательные профессионалы как известный эксперт в области международных отношений, большой патриот Израиля и Азербайджана как Арье Гут. И мы это сделали и в рамках формата стратегических отношений Израиля и Азербайджана такого уровня журнал выходит впервые" – подчеркнул Муса Марджанлы.

Выступивший на Дне памяти жертв трагедии в Ходжалы председатель Правления PASHA Life Нияз Исмайлов подчеркнул, что основная цель визита – подлинное освещение событий, произошедших 30 лет назад. "Это также официальная презентация книг, изданных совместно с издательством «IRS». На самом деле эти две миссии очень сильно взаимосвязаны. Ровно 30 лет назад, 26 февраля 1992 года в холодную ночь армянские вооруженные силы совершили акт геноцида в Ходжалы, который до сих пор живет тяжелой раной и болью в сердце Азербайджанского народа. Находясь здесь, хотел бы подчеркнуть, что дружеские и стратегические межгосударственные отношения между нашими странами развиваются и укрепляются. Мы очень благодарны Государству Израиль за его моральную и политическую поддержку во время Второй Карабахской войны», - отметил в своем выступлении Нияз Исмайлов.

По словам Нияза Исмайлова, «Черная книга Карабаха» посвящена Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне и новейшей истории Карабаха, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, и создана в рамках проекта серии «IRS-Наследие», реализуемого PASHA Life и Издательским домом «IRS» с 2013 года.

Другие представители, участвовавшие на мероприятии, также выразили соболезнования азербайджанскому народу. Они отметили важность издания журнала «İRS-Наследие» на иврите для возможности получения дополнительной информации об Азербайджане, его геополитических масштабах, политическом и экономическом потенциале и поблагодарили Издательский дом «IRS» и PASHA Life за их реальную поддержку.

В завершение мероприятия раввин Михаэль Финкель прочитал еврейскую молитву «Кадиш» в память о жертвах геноцида в Ходжалы, Азербайджан.

В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Image
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Израиле прошел День памяти жертв геноцида Ходжалы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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