Проект правил в связи с реестром медиа уже готов - MEDİA

БАКУ /Trend/ - Проект правил в связи с реестром медиа уже готов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду завотделом Агентства развития медиа Натиг Мамедли.

"Подготовлены предварительные правила, с соответствующими структурами в рабочем порядке проводятся обсуждения", - сказал он.

Говоря о том, когда ожидается включение субъектов медиа в реестр, Мамедли сказал, что это произойдет после полного решения организационно-юридических вопросов.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Нубар Кулузаде)