В Азербайджане выявлены еще 126 случаев заражения коронавирусом, вылечились 882 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 126 случаев заражения коронавирусом, 882 человека вылечились, 11 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 789 883 случая заражения коронавирусной инфекцией, 777 396 человек вылечились, 9 558 – скончались, число активных больных составляет 2 929.

За последние сутки в стране проведены 3 942 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 611 402.

(Перевод: Нубар Кулузаде)