В Азербайджане выявлены еще 126 случаев заражения коронавирусом, вылечились 882 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 126 случаев заражения коронавирусом, 882 человека вылечились, 11 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 789 883 случая заражения коронавирусной инфекцией, 777 396 человек вылечились, 9 558 – скончались, число активных больных составляет 2 929.
За последние сутки в стране проведены 3 942 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 611 402.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Национальной арене гимнастики в Баку прошли подиумные тренировки участников Чемпионата мира по акробатической гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В 2021 г. при въезде в Азербайджан были возвращены обратно пять человек из списка нежелательных персон
Географические особенности Азербайджана и Казахстана создают условия для полноценного использования транспортной сети стран - министр (ФОТО)
В Азербайджане названо количество закупленного в 2021 г. холодильного оборудования для хранения вакцин
Япония стремится оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - посол (ФОТО) `
Современный Дервиш из Азербайджана в Боснии и Герцеговине: Я продал все имущество и теперь счастлив! (ФОТО)
Азербайджан ратифицировал соглашение с Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации
Кабмин Азербайджана направил в международные организации письмо о попытках использования Лачинского коридора в военных целях
В Азербайджане назван объем бюджетных средств, направленных на расходы в сфере обороны и нацбезопасности
Транспортная инфраструктура Грузии - приоритет для торговых партнеров в качестве одной из стабильных альтернатив
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжалинском и геранбойском направлениях – минобороны
Странам постсоветского пространства необходимо перейти на иную модель экономического взаимодействия - эксперт
В МВД Азербайджана опровергли информацию о нанесении женщиной ножевых ранений мужу перед отделением полиции