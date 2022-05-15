Желаю, чтобы во всех городах были такие условия для занятия спортом, как в Баку - победитель марафона

БАКУ /Trend/ - Я очень рад принять участие в этом марафоне.

Об этом сказал Trend победитель "Бакинского марафона-2022", российский спортсмен Ринас Ахмадеев.

Он сказал, что находится в Азербайджане впервые.

"Баку очень красивый город. Я обязательно приеду в Баку в ближайшие годы. Я приму участие в марафоне и в следующий раз", - отметил участник марафона.

Ахмедеев добавил, что соревнование прошло по всем правилам.

“Желаю, чтобы во всех городах были такие условия для занятия спортом, как в Баку, чтобы спортсмены показывали высокие результаты", - сказал он.

Отметим, что 15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева был организован V Бакинский марафон.

Для участия на «Бакинском марафоне-2022» зарегистрировалось около 15 000 участников.



Наряду с гражданами Азербайджана на участие в марафоне подали заявки иностранцы, проживающие и работающие в нашей стране, а также участники из ряда других стран. В число тех, кто прошли регистрацию, входят участники из США, Германии, ОАЭ, Великобритании, Китая, Франции, Камеруна, Нигерии, Казахстана, России, Турции, Украины, Уганды и других стран.



Бакинский марафон, организуемый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни.



Марафон, который проводится под девизом «Победи ветер!» организован совершенно по новому маршруту.



«Бакинский марафон-2022», протяженность маршрута которого составляет 21 километр, стартовал и завершился на Площади Государственного флага.