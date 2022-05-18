В Азербайджане будет проведен экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июня 2022 года проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам BA и BB государственных должностей.

Как сообщили Trend в среду в ГЭЦ, регистрация для участия в экзамене начнется с 15:00 18 мая и продлится до 23:59 8 июня. Экзамен пройдет в Баку, для кандидатов выделены две тысячи мест.

Информация о начале и месте проведения экзамена будет размещена на сайте ГЭЦ за пять дней до экзамена, а также будет указана в экзаменационном пропускном листе.

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны создать "Личный кабинет" на портале ГЭЦ. После создания "кабинета" открывается денежный счет. Ознакомиться с тарифами на участие в экзамене можно здесь. Для зачисления средств на счет в "Личном кабинете" можно использовать различные способы оплаты (подробная информация на сайте www.payment.dim.gov.az ). После создания "Личного кабинета" и перечисления необходимых средств для участия в экзамене необходимо зарегистрироваться на интернет-портале ГЭЦ через «Онлайн регистрацию для участия в тестовом экзамене по приему на государственную службу». Сумма, оплаченная кандидатами, зарегистрировавшимися и не принявшими участие в экзамене, возврату не подлежит.

При регистрации информация о высшем образовании проверяется через государственную электронную информационную систему "Студент-выпускник", и если информация о кандидате отсутствует в системе, регистрация не осуществляется. В этом случае кандидат, окончивший высшее учебное заведение в Азербайджане, должен обратиться в это учебное заведение для внесения информации о нем в государственную электронную информационную систему "Студент-выпускник". Кандидаты, получившие образование за рубежом, и другие кандидаты, не имеющие информации о высшем образовании в системе, должны обратиться в ГЭЦ (город Баку, Насиминский район, ул. академика Гасана Алиева, 299 или в региональные отделения ГЭЦ). Кандидаты, данные которых внесены в государственную электронную информационную систему "Студент-выпускник", могут пройти регистрацию.

Перед регистрацией кандидаты могут узнать о том, размещена ли информация о получении ими образования в государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник", на портале " Elektron hökumət" посредством "Выписки из государственной электронной информационной системы "Студент - выпускник".

Чтобы кандидаты до регистрации могли правильно выбрать группу специальностей (государственных должностей), более эффективно подготовиться к экзамену и ознакомиться с правилами поведения на нем, рекомендуется использовать:

Области знаний, подлежащие проверке на тестовом экзамене, количество тестовых заданий по каждому предмету и проходные баллы по подгруппам;

Программы тестовых экзаменов;

«Книжка памяти кандидата» ("Namizədin yaddaş kitabçası" ) - для контрольных экзаменов в письменной форме.

Кандидат принимает участие в тестовом экзамене, предоставив документ, удостоверяющий личность, и пропускной лист экзамена.

Лицу, успешно сдавшему тестовый экзамен, выдается сертификат сроком на 5 лет. Кандидат может получить несколько сертификатов по должностям госслужбы.

Лицо, имеющее сертификат по соответствующей подгруппе административных должностей, может участвовать в собеседованиях по должности, предусмотренной сертификатом, а также соответствующим нижестоящим подгруппам данной группы. Кандидат, претендующий на участие в объявленном собеседовании, должен соответствовать установленным законодательством общим требованиям для замещения вакантных должностей. Кандидаты, не соответствующие требованиям общих условий, не могут участвовать в собеседовании.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)