Названа дата поступления в продажу билетов на автобусные рейсы в Шушу и Агдам на июнь

БАКУ /Trend/ - В 11:00 25 мая в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам на июнь, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта, сообщили Trend в ведомстве.

По его данным, с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан были внесены определенные изменения в график движения автобусов.

Так, принято решение о введении дополнительного рейса Баку–Шуша–Баку. С июня пассажироперевозки по этому маршруту будут осуществляться пять раз в неделю.

Пассажиры могут приобрести билеты на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, идентифицированным по удостоверению личности. Билеты не могут быть переданы другому лицу после приобретения, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)