Турция будет способствовать развитию технологий в Азербайджане - Халук Байрактар (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проводится в Турции на протяжении четырех лет. В этом году он впервые организован за рубежом, в братском Азербайджане.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend руководитель компании Baykar Savunma, соучредитель и председатель правления Turkish Technologies Group Халук Байрактар.

По его словам, TEKNOFEST важен для ознакомления молодежи Азербайджана с технологиями нового поколения, развития технологической сферы.

«Мы сделаем все возможное для развития технологий в Азербайджане, повышения интереса молодежи к этой сфере. У нас есть беспилотники, но нам нужны кадры, которые будут развивать эти технологии. Подобные фестивали пробуждают в людях интерес. Поэтому TEKNOFEST играет важную роль в развитии технологий в Турции и Азербайджане, деле подготовки кадров в этой области», - сказал Байрактар.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)