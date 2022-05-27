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В Азербайджане продолжается строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ВИДЕО)

Общество Материалы 27 мая 2022 14:42
В Азербайджане продолжается строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд.

Как сообщает в пятницу Trend, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана поделилось видео о строительстве дороги.

Отметим, что автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123,6 километра является частью магистральной трассы Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет большое значение с точки зрения соединения Зангилана с другими районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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