Распоряжение о помиловании исполнено еще в ряде исправительных учреждений минюста Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в пенитенциарном учреждении №16 министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в этом исправительном учреждении распоряжение о помиловании коснулось 11 осужденных. Один из них является гражданином Ирана, остальные - Азербайджана.

В пенитенциарном учреждении №14 минюста распоряжение о помиловании коснулось трех человек, один из которых является гражданином Турции. Все они освобождены.

В пенитенциарном учреждении №2 минюста распоряжение о помиловании коснулось 27 человек. 22 из них освобождены, наказание пяти осужденным сокращено наполовину.

Среди освобожденных - задержанные во время событий в Гяндже и журналист Зохраб Алиев.

Отметим, что сегодня в Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 27 мая.

В результате рассмотрения обращений о помиловании ряда осужденных лиц, членов их семей, уполномоченного по правам человека Азербайджана, правозащитных организаций, адресованных Президенту Азербайджана, с учетом личности, состояния здоровья, семейного положения, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, срока отбывания наказания и поведения в этот период в соответствии с распоряжением на основании принципов гуманизма помилованы 213 человек.

168 человек, осужденных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, неотбытая часть наказания 36 человек сокращена наполовину. Освобождены от наказания три человека, приговоренных к условному лишению свободы. Также освобождены от неотбытой части наказания шестеро приговоренных к ограничению свободы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)