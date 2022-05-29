В Баку прошла церемония награждения участников и команд фестиваля TEKNOFEST (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла церемония награждения участников и команд международного фестиваля авиации и космоса TEKNOFEST.

Как передает в воскресенье Trend, в этих соревнованиях приняли участие школьники, студенты, разработчики стартапов и предприниматели.

Награждения состоялась по конкурсам Smart Qarabag Hackaton и Baku Open Cyber Cup, чемпионат Европы по киберспорту-2022 (European Esports Championship-2022), Agro Tech (аграрные технологии), беспилотных летательных аппаратов и "зеленых" технологий, Baku Skills, Planer, социально-ориентированные технологии.

Все участники Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, а также менторы были награждены денежными призами и ценными подарками.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.