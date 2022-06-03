В связи с соревнованиями "Формулы-1" в Баку меняется схема движения ряда автобусов

БАКУ /Trend/ - С 01:00 6 июня в связи с соревнованиями Гран-при Азербайджана «Формулы-1» будет ограничено движение транспорта на улицах и проспектах, входящих в Бакинское городское кольцо.

Как сообщили Trend в пятницу в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в связи с этим в схему движения 20 маршрутных автобусов внесены временные изменения.

Так, движение автобусов №№ 1, 2, 4, 10, 46, M3 и H1 будет организовано по маршруту - ул. Д. Алиевой, К. Сафаралиева, Низами, проспект Нефтяников - ул. Сафарова.

Движение автобусов №№ 5 и 88 будет организовано по маршруту - станция метро "28 Мая" - ул. Пушкина, Д. Алиевой, 28 Мая, Р. Бехбудова с конечной остановкой у ст. метро "28 Мая".

Движение автобусов №6 будет организовано по 2 направлениям - "20-й участок" - ул. М. Усейнова и Ахундовский сад - ст. метро пр. Азадлыг;

Движение автобусов №№6, 18, 31, 37 и 77 будет организовано по ул. Ш. Шамиля, М. Лермонтова, Б. Сардарова с конечной остановкой на ул. Б. Сардарова.

Движение автобусов № 53 будет организовано с конечной остановкой на ул. М. Усейнова.

Движение автобусов №№ 125 и 127 будет организовано по Бакинской кольцевой дороге, ул. М. Мушфига, Ш. Бадалбейли с конечной остановкой у ст. метро "28 Мая".

Движение автобусов №61 будет организовано по ул. С. Вургуна, Ш. Бадалбейли, Р. Бехбудова.

Движение автобусов №65 будет организовано по улицам М. Мухтарова, А. Джавада, просп. Азербайджан.

Движение автобусов №205 будет организовано по маршруту - центр транспортного обмена "Локбатан" - Бакинская кольцевая дорога - ул. М. Мушфига - далее по своей линии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)