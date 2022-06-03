В Азербайджане победителей международных олимпиад освободят от участия в этапе собеседования конкурса по приему в престижные зарубежные вузы

БАКУ /Trend/ - В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" по ступени бакалавра будет отдаваться предпочтение победителям международных олимпиад.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции завсектором по зарубежному образованию и работе с иностранными студентами минобразования Азербайджана Муждат Гасанов.

По его словам, эти лица будут освобождены от участия в этапе собеседования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)