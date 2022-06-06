В Азербайджане в новом пакете по ОМС число предоставляемых услуг будет доведено до 3200

БАКУ /Trend/ - В новом пакете по обязательному медицинскому страхованию число предоставляемых услуг будет доведено до 3200.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что на основании обращений граждан было рассмотрено включение в пакет ОМС еще более 1000 услуг.

"В настоящее время в пакет услуг обязательного медицинского страхования входит 2500 услуг. В новом пакете это число будет доведено до 3200», - сказал Заур Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)