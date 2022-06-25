Очень рад созданной возможности посещать освобожденные от оккупации города – уроженец Физули

ФИЗУЛИ /Trend/ - Очень рад, что создана возможность посещать освобожденные от оккупации города, такие как Физули, Шуша и Агдам.

Об этом сказал в субботу Trend уроженец Физули Шахин Гуручайлы, прибывший в освобожденный от оккупации родной город первым автобусным рейсом из Баку.

«Очень рад, что сегодня создана возможность посещать освобожденные от оккупации города, такие как Физули, Шуша и Агдам», - сказал Гуручайлы.

Он отметил, что Азербайджан одержал победу в 44-дневной Отечественной войне благодаря храбрости и героизму нашей армии.

Гуручайлы также сообщил, что многие его родные, в том числе и родители, похоронены в Физули.

«Я бы хотел посетить их могилы, но пока не могу этого сделать из-за огромного количества мин, установленных здесь армянами», - сказал он.

Отметим, что сегодня был выполнен первый автобусный рейс из Баку в освобожденный от оккупации Физули.