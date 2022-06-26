Члены албано-удинской христианской религиозной общины посетили церковь V века в селе Талыш (ФОТО)

ТАЛЫШ /Trend/ - Продолжается поездка членов албано-удинской религиозной общины, проживающих в Азербайджане, на территории, освобожденные от армянской оккупации.

Как сообщает Trend, члены албано-удинской христианской религиозной общины также посетили церковь V века в селе Талыш после Суговушана в ходе поездки на исторические земли Азербайджана по случаю 26 Июня - Дня вооруженных. Во время посещения церкви члены общины помолились в память о наших соотечественниках, ставших шехидами.

Члены общины совершили богослужение в церкви и зажгли свечи.