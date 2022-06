В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие экспозиции всемирно известного французского фотографа "Внутренняя Одиссея Резы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие экспозиции всемирно известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати под названием "Внутренняя Одиссея Резы", сообщает Trend.

Фотовыставка, организованная Фондом Гейдара Алиева, Посольством Франции и Французский институтом в Азербайджане, посвящена 30-летию установления дипломатических связей между странами.

На открытии вечера глава рабочей группы по парламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов отметил высокий уровень отношений между странами.

"Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежит большая роль в развитии отношений между Азербайджаном и Францией. Со временем обретения независимости Азербайджана после Турции начала свое деятельность дипломатическая миссия Франции. В 1993 году первый зарубежный визит Президента Гейдара Алиева был совершен именно во Францию. А в 2003 году первый зарубежный визит Президента Ильхама Алиева был также во Францию. Все это является ярким свидетельством дружеских и верных партнерских отношениях. Проведение сегодняшней выставки имеет также свой смысл в глобализирующимся мире, способствует сближению наших народов, сотрудничеству стран сквозь призму творческой деятельности Резы Дегати. В работах мастера нашли отражения многие шедевры фотографического искусства, в том числе фотографии с возрождающихся земель Азербайджана, освобождённых после почти тридцатилетней оккупации, которые были представлены мировой общественности", - отметил депутат Милли Меджлиса.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс отметил, что фотовыставка "Внутренняя Одиссея Резы" стала очередным мостом культуры между странами.

"Представление выставки Резы Дегати в Центре Гейдара Алиева является для нас большой честью. Хотелось бы отметить высокий уровень дипломатических отношений, которые развивались на протяжении этих 30 лет, охватывают широкое поле деятельности. Сегодня наши отношения в политической, экономической и культурной сферах очень сильны и основаны на доверии. Франция и Совет Европы заинтересованы в установлении мира в регионе и желают видеть процветающий, суверенный и независимый Азербайджан. Посольство Франции в Азербайджане, Азербайджано-Французский университет, Торговая палата Азербайджан – Франция, Французский лицей в Баку в своей деятельности в целом служат только этой цели. А Реза Дегати является лучшим представителем искусства, сближающим культуры наших стран, работы которого пропитаны любовью к Азербайджану и Франции", - отметил Закари Гросс, выразив признательность Центру Гейдара Алиева и другим партнерам за организацию фотовыставки Резы Дегати.

Фотожурналист, один из лучших репортажных фотографов современности Реза Дегати рассказал о своей жизни и деятельности, зарождения любви к фотоикусству. Является автором 30 книг, среди которых две посвящены Азербайджану – "Очарование огня" (Elegance of Fire) и "Массовое убийство невинных" (The Massacre of Innocents), в которых нашли отражение события 20 Января 1990 года и Ходжалинский геноцид.

"Я впитал в себя культуру и любовь двух народов, где заключены мои корни и моя душа, и все это находит отражение в моих работах. За более 40 лет в фотожурналистике, видел много войн, беседовал со многими людьми, и освещая человеческие трагедии и конфликты, стараюсь показывать красоту человеческого мира, стремлюсь к сближению стран и народов. Я в своих работах призываю людей к миру. На протяжении 30 лет, что посещаю Азербайджан, посредством своих работ и бесед стараюсь донести всему миру о реалиях этой прекрасной страны, сближать культуры Азербайджана и Франции. У меня азербайджанские корни. Как известно, крепкое дерево растет от сильных и здоровых корней, расцветает и дает свои плоды. Эти богатые плоды культуры и искусства я стараюсь нести миру. Все мы – одна семья и желаю созидать во имя мира", - отметил Реза Дегати, пригласив свою семью на сцену и выразив признательность организаторам за вечер и проведение экспозиции.

На выставке представлены работы Резы Дегати, созданные в различные годы во время путешествий по Азербайджану и Франции. Фотографии погружают зрителей в своеобразное поэтическое и трогательное путешествие в различные уголки стран. Отметим, что Реза Дегати побывал в более ста стран мира, его работы представлены во многих книгах и изданиях, журнале National Georaphic, международных выставках и СМИ. По инициативе Фонда Гейдара Алиева работы Резы Дегати были представлены во во многих значимых проектах, которые проходили, в частности, в Париже, штаб-квартире ЮНЕСКО, Москве, штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Европейском парламенте в Брюсселе и т.д.

Фотовыставка будет представлена до 27 июля.