Состоялась презентация компании «АЗТУГЕМ», специализирующейся в подготовке кадров в сфере логистики (ФОТО)

28 июня 2022 года специализирующийся в подготовке кадров в сфере логистики Учебно-образовательный центр «АЗТУГЕМ» презентовал общественности свои направления деятельности в рамках мероприятия, организованного в зале «Губа» отеля Hyatt Regency.

В мероприятии приняли участие представители Министерства цифрового развития и транспорта, Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, Государственного агентства профессионального образования при Министерстве образования, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана, Азербайджанского технического университета, местных компаний в сфере логистики и транспорта, руководство платформы нетворкинга «Каспиан Энерджи Клуб» и представители СМИ.

В начале мероприятия гостям был продемонстрирован презентационный ролик Учебно-образовательного центра «АЗТУГЕМ». Далее выступившие официальные гости подчеркнули эффективность подготовки кадров и профессионального воспитания новых опытных специалистов в этой сфере, как одного из направлений реализации приоритета «Усовершенствование операций в сфере логистики» Стратегической дорожной карты относительно развития логистики и торговли в Азербайджанской Республике, утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года. Они отметили, что именно новая, современная и инновационная учебная программа Учебно-образовательного центра «АЗТУГЕМ», основанная на международном опыте, внесет свой вклад в подготовку кадров в сфере логистики.

Далее гостям была презентована книга «Гид-водитель при международных автомобильных перевозках», созданная совместно с Азербайджанским техническим университетом и Учебно-образовательным центром «АЗТУГЕМ».

Отметим, что ООО «АЗТУГЕМ» сотрудничает с компанией «ТУГЕМ Эгитим ве Данышманлык» (ТУГЕМ Обучение и Консультация), являющейся первым аккредитованным коммерческим образовательным учреждением в сфере трансфера знаний (know how), на основании договора франчайзинга. «АЗТУГЕМ» - учебно-образовательное учреждение, оказывающее услуги по подготовке и переподготовке кадров в сфере логистики и транспорта.

Основная цель деятельности компании заключается во внесении вклада в концепцию устойчивого развития посредством подготовки и переподготовки кадров на основании гибкой, клиентоориентированной, продуктивной и практической образовательной программы, рационального использования человеческого капитала в сфере логистики в стране и регионе.

«АЗТУГЕМ» совместно с компанией «ТУГЕМ Эгитим ве Данышманлык» (ТУГЕМ Обучение и Консультация) осуществила сертификацию и внесение 21 специалиста в сфере логистики в базу «Тренер-преподаватель» Учебно-образовательного центра «АЗТУГЕМ» в рамках 17-дневной первой учебной программы «Обучение тренера».