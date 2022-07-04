Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, по данным на 14:00 4 июля, в большинстве районов Азербайджана в основном наблюдалась погода без осадков, однако в некоторых местах шли грозовые дожди, а на Большом Кавказе – ливни.

В результате дождей на территории сел Гымырдан и и Гымырбазар Загатальского района сошли сели.

Количество выпавших осадков в Балакене составило 83 (108 процентов от месячной нормы), Загатале - 80 (104 процента), Сарыбаше (Гах) – 22, Кишчае (Шеки) – 16, Астаре -14, Габале – 10, Исмаиллы – 9, Хыналыге - 8, Алтыагадже, Халтане - 7, Грызе - 5, Барде - 4, Шахдаге, Гобустане – 3, Лазе (Гусар), Огузе - 2, Агдаме - до 1 мм.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 1 см.

Скорость западного ветра достигла в Нафталане 20, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15-17 м/с.

Высота волн на Каспии достигала 2,7 метра.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)