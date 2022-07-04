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Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 4 июля 2022 18:10
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Летние лагеря для детей шехидов в возрасте от 10 до 17 лет будут проходить с 4 июля и до конца августа при совместной организации Фонда YAŞAT и ASAN Könüllüləri. Всего предусмотрена организация шести лагерей для около 300 детей. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд YAŞAT.

В сообщении отмечается, что в каждом лагере для детей предусмотрены часы развлечений, обучающие тренинги, встречи с руководителями ряда организаций, экскурсии, а также тренинги, консультации с участием психологов и концертная программа.

На период пребывания в лагере дети будут находиться под постоянным наблюдением врачей и психологов.

4 июля в отеле Qalaaltı Hotel & Spa, расположенном в Шабранском районе, состоялась церемония открытия лагеря YAŞAT.

В церемонии приняли участие председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, глава Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов и генеральный директор Galaalti Hotel & Spa Назим Сулейманов.

Было подчеркнуто, что лагерь YAŞAT будет полезен для интеллектуального развития детей, получения ими новых знаний и навыков, а также эффективного проведения досуга.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)
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