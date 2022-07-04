Стартовал лагерь YAŞAT для детей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Летние лагеря для детей шехидов в возрасте от 10 до 17 лет будут проходить с 4 июля и до конца августа при совместной организации Фонда YAŞAT и ASAN Könüllüləri. Всего предусмотрена организация шести лагерей для около 300 детей. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд YAŞAT.

В сообщении отмечается, что в каждом лагере для детей предусмотрены часы развлечений, обучающие тренинги, встречи с руководителями ряда организаций, экскурсии, а также тренинги, консультации с участием психологов и концертная программа.

На период пребывания в лагере дети будут находиться под постоянным наблюдением врачей и психологов.

4 июля в отеле Qalaaltı Hotel & Spa, расположенном в Шабранском районе, состоялась церемония открытия лагеря YAŞAT.

В церемонии приняли участие председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, глава Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов и генеральный директор Galaalti Hotel & Spa Назим Сулейманов.

Было подчеркнуто, что лагерь YAŞAT будет полезен для интеллектуального развития детей, получения ими новых знаний и навыков, а также эффективного проведения досуга.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)