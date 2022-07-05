ООН и Азербайджан проведут мероприятия по предотвращению понижения уровня Каспия

БАКУ /Trend/ - ООН проведет вместе с правительством Азербайджана ряд мероприятий по предотвращению снижения уровня воды в Каспийском море.

Об этом сказал во вторник региональный координатор Европейского бюро программы ООН по окружающей среде, координатор временного Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) Махир Алиев в ходе международной конференции, посвященной Каспию, передает Trend.

По его словам, Азербайджан на протяжении десятков лет сотрудничает с ООН, и это взаимодействие осуществляется на взаимовыгодной основе.

«Как вы знаете, ООН поддерживает мероприятия в сфере климатических изменений, охраны окружающей среды, изменения уровня водных бассейнов. В рамках этих инициатив планируется реализовать соответствующие работы с азербайджанской стороной в акватории Каспийского моря», - отметил Алиев.