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В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек

Общество Материалы 8 июля 2022 18:02
В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 576 человек вылечились, 9 719 – скончались, число активных больных составляет 310.

За последние сутки в стране проведены 1 870 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 981 903.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек
В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек
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