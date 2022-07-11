В TƏBİB назвали число обратившихся к медикам с солнечным ударом в Баку с начала лета

БАКУ /Trend/ - С начала летнего сезона на Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) в связи с солнечным ударом обратились 16 человек.

Об этом сообщили Trend в TƏBİB.

В сообщении отмечается, что 13 из них были госпитализированы, а троим оказана помощь на месте.

«В числе обратившихся 13 взрослых и трое детей», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее министерство экологии и природных ресурсов сообщало, что в Баку и на Абшеронском полуострове с 11 по 15 июля ожидается повышение температуры воздуха до 33-38, местами до 40 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)