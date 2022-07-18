Освобождена от должности замглавы ИВ Лянкярана, обвиняемая в совершении насильственных действий в отношении школьницы - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Освобождена от должности заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) города Лянкяран Расиля Арифгызы, признанная виновной в избиении школьницы.

Об этом сообщили Trend в ИВ Лянкярана.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование в связи с применением насилия в отношении ученицы 9-го класса школы-лицея с гуманитарным уклоном №4 им. В.Алиева в городе Лянкяран заместителем главы ИВ района Расилей Арифгызы и директором школы-лицея Егяной Аскеровой.

В ходе расследования было установлено, что 14 июля, около 09:00, Расиля Арифгызы через водителя своего служебного автомобиля под предлогом выдачи аттестата привезла несовершеннолетнюю ученицу указанного учебного заведения Гюнель Алиеву (имя и фамилия условные) в свой дом. После этого Расиля Арифгызы в присутствии директора школы Егяны Аскеровой, выйдя за рамки служебных полномочий, забрала у девочки мобильный телефон и отправила персональные данные на мобильные телефоны ее близких родственников, нанеся существенный ущерб правам и законным интересам последней.

Кроме того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле Гюнель Алиевой обнаружены травмы неустановленной степени тяжести.

По данному факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.

Для принятия мер, предусмотренных законом в отношении заместителя главы ИВ Расили Арифгызы и директора школы Егяны Аскеровой, в ИВ Лянкяранского района и Лянкяран-Астаринское региональное управление образования направлены соответствующие представления.

Общественность будет проинформирована о результатах полного, всестороннего и объективного расследования, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)