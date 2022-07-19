Подготовлены меры поддержки для трудоустройства жителей села Агалы

БАКУ /Trend/ - Начались мероприятия по социальному обеспечению и поддержке первых участников Большого возвращения - жителей села Агалы Зангиланского района. Так, Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения проводит работу с целью организации самозанятости и обеспечения работой переселяемых жителей.

Как сообщили Trend в министерстве, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства и Исполнительная власть Зангиланского района привлекли к программе самозанятости 30 жителей села. На тренингах участникам была предоставлена ​​подробная информация о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

На следующем этапе эти лица в рамках программы самозанятости смогут работать в сфере автосервиса, строительства, мастерами по ремонту бытовой техники, портными, парикмахерами, в сфере производства мучных изделий, торговли, в рамках программы самозанятости они будут обеспечены оборудованием по направлениям своей деятельности. Также были определены государственные предприятия и частные компании, действующие в селе Агалы, изучены требования к вакансиям для обеспечения работой жителей села. После этого будет осуществляться трудоустройство кандидатов согласно требованиям вакансий.

В целях повышения профессиональных знаний жителей села Агалы и расширения возможностей трудоустройства на следующем этапе там планируется организовать курсы профессионального обучения и реализовать деятельность по программе «Финансирование заработной платы работников совместно с работодателем».

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)