В Азербайджане медперсоналу, участвующему в борьбе с COVID-19, выплачены надбавки и премии

БАКУ /Trend/ - В марте - апреле 2022 года медицинским работникам в Азербайджане, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, были выплачены надбавки и премии на сумму более 4,3 миллиона манатов.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана и постановлениями Кабинета министров, госагентство выплатило медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, срочную надбавку в размере около 3,8 миллиона манатов, а немедицинским работникам - в размере свыше 0,5 миллиона манатов.

В соответствии с постановлением Кабинета министров, медработникам в частных медицинских учреждениях, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, в марте - апреле текущего года была выплачена срочная надбавка в размере 1 466,4 тысячи манатов пропорционально отработанному времени.

В марте - апреле 2022 года волонтерам была выплачена премия в размере 500 манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)