Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 30-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 33-38, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)