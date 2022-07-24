БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 187 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 448, вторую - 106, три и более - 1 361, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 272 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 805 231. Первую дозу вакцины получили 5 364 362, вторую - 4 857 106, три и более - 3 330 717, бустерную дозу после положительного результата теста - 253 046 человек.