Названа дата поступления в продажу билетов на автобусные рейсы в Шушу, Агдам и Физули

БАКУ /Trend/ - Билеты на август на регулярные автобусные рейсы, организуемые Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта в города Шуша, Агдам и Физули, поступят в продажу в 15:00 26 июля 2022 года.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве, в целях обеспечения систематизации пассажирских перевозок и формирования базы данных по пассажирским перевозкам продажа билетов на маршрутных линиях осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения лиц, в отношении которых будет действовать льгота.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности. После покупки билета его передача другому лицу невозможна. Пассажиры должны одновременно забронировать билеты до места назначения и в обратном направлении.

В целях обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули пассажиры в сопровождении профессионального гида посещают исторические, культурные и религиозные памятники.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. 25 июня был запущен регулярный автобусный рейс в Физули.

(Перевод: Фидан Мустафаева)