Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили Гадрут (ФОТО)

ГАДРУТ /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской религиозной общины в очередной раз посетили древний албанский храм, расположенный в поселке Гадрут Ходжавендского района.
Как сообщает Карабахское бюро Trend, они также посетили церковь Агхач, расположенную в селе Чинарлы.
Эти храмы относятся к X-XII векам, и сегодня албанские удины вновь совершают здесь свои религиозные обряды, зажигают свечи и читают молитвы.
Отметим, что албанские церкви зарегистрированы министерством культуры Азербайджана как памятники истории и архитектуры местного значения.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)