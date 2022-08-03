Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили Гадрут (ФОТО)

ГАДРУТ /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской религиозной общины в очередной раз посетили древний албанский храм, расположенный в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, они также посетили церковь Агхач, расположенную в селе Чинарлы.

Эти храмы относятся к X-XII векам, и сегодня албанские удины вновь совершают здесь свои религиозные обряды, зажигают свечи и читают молитвы.

Отметим, что албанские церкви зарегистрированы министерством культуры Азербайджана как памятники истории и архитектуры местного значения.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)