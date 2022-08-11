КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец Аскер Мамедалиев прошел в следующий этап V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, со счётом 10:0 он обыграл камерунского спортсмена Гульдилима Кристиана.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодня у азербайджанских спортсменов по пять золотых и серебряных медалей и три «бронзы».