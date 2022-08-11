Азербайджанский борец завоевал «серебро» V Игр исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов завоевал серебряную медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, азербайджанский спортсмен уступил в схватке узбекскому спортсмену Джахонгиру Туробову.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.