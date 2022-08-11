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Азербайджанская спортсменка выиграла «бронзу» Исламиады в Конье

Общество Материалы 11 августа 2022 20:09 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка выиграла «бронзу» Исламиады в Конье

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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Татьяна Омельченко на соревнованиях по вольной борьбе выиграла бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, Омельченко со счётом 11:0 одержала победу над индонезийской спортсменкой Харишмой Тантрия.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.

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