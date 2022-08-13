Еще два азербайджанских борца прошли в полуфинал V Игр исламской солидарности

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров и Санан Сулейманов прошли в полуфинал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в пятницу Trend, Джафаров со счетом 10:3 обыграл иранского спортсмена Джавада Резаи.

Сулейманов одержал победу над иранским борцом Амином Кавияниненажадом со счётом 4:0.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.