Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях по
художественной гимнастике завоевала "золото" в многоборье на V
Играх исламской солидарности.
Как сообщает в субботу Trend, в состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.
Команда продемонстрировала два упражнения – программу с пятью обручами, за которое получили 29.950 балла, а также композицию с тремя лентами и двумя мячами, ее судьи оценили на 32.750 балла. Сумма за два выступления составила 62.700 балла.
Напомним, ранее гимнастки Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова, выступающие в индивидуальной программе, завоевали "золото" Исламиады в командном зачете.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
Фото: Заур Мустафаев