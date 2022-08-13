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Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 13 августа 2022 21:59 (UTC +04:00)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала "золото" в многоборье на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в субботу Trend, в состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.
Команда продемонстрировала два упражнения – программу с пятью обручами, за которое получили 29.950 балла, а также композицию с тремя лентами и двумя мячами, ее судьи оценили на 32.750 балла. Сумма за два выступления составила 62.700 балла.
Напомним, ранее гимнастки Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова, выступающие в индивидуальной программе, завоевали "золото" Исламиады в командном зачете.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
Фото: Заур Мустафаев

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" Исламиады (ФОТО)
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