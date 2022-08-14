БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 409 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 214, вторую - 127, три и более - 908, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 160 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 839 106. Первую дозу вакцины получили 5 370 143, вторую - 4 859 674, три и более - 3 352 155, бустерную дозу после положительного результата теста - 257 134 человек.