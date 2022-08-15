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Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла

Общество Материалы 15 августа 2022 12:42 (UTC +04:00)
Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем - 35-39, местами 40 градусов тепла, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 55-60, днем - 30-35 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-40, местами - 41-42 градуса тепла, в горах ночью – 14-19, днем - 26-31 градус тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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