Новость о подготовке по поручению Президента Ильхама Алиева возвращения в Лачин меня очень обрадовала - уроженец города Лачин

БАКУ /Trend/ - Новость о подготовке по поручению Президента Ильхама Алиева скорейшего возвращения в Лачин, Забус и Сус бывших вынужденных переселенцев меня как лачинца очень обрадовала.

Об этом Trend сказал во вторник сотрудник Института истории им.Бакиханова Академии наук Азербайджана, уроженец города Лачин Фаиг Исмаилов.

По его словам, заявления, сделанные Президентом Ильхамом Алиевым в поселке Басгал Исмаиллинского района, еще раз указали на то, что Азербайджан никогда и никому не уступит и пяди родной земли.

Исмаилов отметил, что Лачин с исторической, культурной и военной точек зрения является стратегической территорией Азербайджана.

Он подчеркнул, что ни один армянин не имел постоянной регистрации в Лачинском районе.

"Кроме того, здесь нет ни одного памятника, относящегося к армянам. Очередным доказательством вандализма армян являются поджоги домов при переселении из сел Забух и Сус Лачинского района. Армяне и в этот раз показали, что международное право никакого значения для них не имеет", -сказал Исмаилов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)