Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 33-36, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65 процентов, днем - 30-35 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 34-38, в горах ночью – 10-15, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)