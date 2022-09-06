В Азербайджане утверждено Положение о единой информационной базе доноров, реципиентов и донорских органов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено Положение о единой государственной информационной базе доноров, реципиентов и донорских органов.

Как сообщает во вторник Trend, в пояснении к постановлению №344 Кабинета министров говорится, что постановление регулирует правовые, организационные и технологические основы формирования, ведения "Единой государственной информационной базы доноров, реципиентов и донорских органов", интеграции с информационными системами и ресурсами других государственных органов (учреждений) через информационную систему электронного правительства, структуру базы, объем поступающей информации, порядок использования базы.

Единая государственная информационная база обеспечивает автоматизацию работы по формированию, сбору, обработке, хранению и поиску информации с целью ведения единого учета при осуществлении донорства и трансплантации органов, электронизации информации, осуществления контроля за правильностью ввода информации медицинскими учреждениями, а также обеспечения оперативной координации в этой области. Ведение единой государственной информационной базы осуществляет юридическое лицо публичного права "Координационный центр по донорству и трансплантации органов" при министерстве здравоохранения Азербайджана.

Структура единой государственной информационной базы состоит из подсистем "Координация и мониторинг по трансплантационной деятельности", "Отчеты" и 10 реестров, указанных в статье 13 закона: реестр лиц, давших согласие на донорство после смерти; реестр лиц, отказавшихся от донорства после смерти; реестр живых доноров; реестр реципиентов; реестр кандидатов на донорство костного мозга; реестр лиц, кому пересажены искусственные органы и материалы; реестр медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию; реестр медицинских учреждений, осуществляющих изъятие, подготовку, хранение, транспортировку, ввоз и вывоз донорских органов; реестр координаторов по трансплантации; реестр врачей-трансплантологов.

Целью формирования единой государственной информационной базы является ведение единого учета, обеспечение деятельности по донорству и трансплантации органов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)