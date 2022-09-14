В Ленкорани проходит медико-социальная акция для членов семей шехидов и гази (ФОТО)

13-14 сентября 2022 года в Ленкоранской Центральной Районной Больнице (ЦРБ) проводится безвозмездная медико-социальная акция, организованная Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, ТАБИБ и Ленкоранской Городской Исполнительной Властью для членов семей шехидов и гази из Ленкоранского района.

Во время медицинской акции заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев, начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, сердечно-сосудистый хирург Рашад Махмудов, врач-сонолог Центрального Таможенного Госпиталя Гюнай Ахмедова, педиатр Тарана Гоюшова, невропатолог Мансума Талыбова, уролог Самир Агаларов, врач-психолог Ирада Рамазанова, кардиолог Эмин Аллахвердиев и около 10 медицинских работников оказывают медицинские услуги членам семей шехидов и ветеранов боевых действий.

Во время выступления перед началом мероприятия, заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев заявил, что в ходе акции около 20 высококвалифицированных медицинских работников Центрального Таможенного Госпиталя окажут медицинские услуги членам семей шехидов и гази. Также он сообщил, что согласно плану мероприятий Управления Медицинской Службы ГТК подобные социальные акции планируется провести и в других регионах нашей страны.

В своем выступлении начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы ГТК, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов отметил, что чуткое отношение к семьям шехидов и гази является одним из вопросов, находящихся на особом контроле главы нашего государства. Он подчеркнул, что каждый медицинский сотрудник, работающий в сфере здравоохранения, обязан с одинаковой чуткостью подходить к людям из указанной категории. Говоря о важности акции, Р. Махмудов сказал, что все проблемы членов семей шехидов и гази, нуждающихся в медицинской помощи, находятся в центре внимания государства. "В случае возникновения каких-либо проблем в ходе обследований, на следующих этапах наши граждане будут направлены в более специализированные центральные больницы города Баку, где будет продолжено их лечение", - сказал депутат, добавив, что в ходе медико-социальной акции члены семей шехидов и гази также будут обеспечены необходимыми лекарствами.

Директор Ленкоранской Центральной Районной Больницы Агабала Кальбиев отметил, что при поддержке TABIB периодически организуются подобные медико-социальные акции, и в то же время оказанию медицинских услуг и лечению членов семей шехидов и гази всегда относятся с особой чуткостью. Отметим, что медико-социальная акция будет продолжена до 14 сентября.