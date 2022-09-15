Деятельность Азербайджана в области международного развития представлена на выставке в Таиланде (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Успешная деятельность Азербайджана в области гуманитарной помощи и международного развития представлена на международной Глобальной выставке развития в столице Таиланда Бангкоке, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Выставка, совместно организованная офисом Управления ООН по сотрудничеству (UNOSSC), Экономическим и социальным комитетом ООН по странам Азии и Тихого океана (ESCAP), а также Агентством международного развития Таиланда (TICA), состоялась в Бангкоке 12-14 сентября текущего года. Азербайджан на выставке представило Агентство помощи международному развитию (AIDA), действующее при МИД.

На выставке была представлена различная печатная продукция, отражающая значительный вклад Азербайджана в глобальную борьбу с пандемией Covid-19, важные международные инициативы, реализованные под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом направлении, образовательные грантовые программы, учрежденные для граждан государств-членов ОИС и Движения неприсоединения, деятельность по содействию развитию, осуществляемую на двусторонней и многосторонней основе, а также различные международные направления, связанные с содействием развитию

Выступая на форуме генеральных директоров ESCAP, организованном в рамках выставки, глава Агентства Эльмеддин Мехтиев проинформировал участников об успехах Азербайджана как новой страны-донора. Было отмечено, что Азербайджан за короткое время превратился из государства, получающего помощь, в страну-донора. Было доведено до внимания, что, несмотря на масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые в настоящее время на освобожденных территориях страны, Азербайджан как надежный и ответственный член международного сообщества продолжает свою деятельность по поддержке международного развития.

В рамках выставки делегацией AIDA был проведен ряд встреч с целью развития существующего двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обсуждения установления нового сотрудничества, в том числе встречи с исполнительным секретарем ESCAP, помощником генерального секретаря ООН и директором Бюро поддержки политики и программ Программы развития ООН (ПРООН) и генеральным директором TİCA.

(Перевод: Нубар Кулузаде)