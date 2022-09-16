В Азербайджане выявлены еще 234 случая заражения коронавирусом, вылечились 337 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 234 случая заражения коронавирусом, 337 человек вылечились, пятеро - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 819 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 433 человека вылечились, 9 881– скончались, число активных больных составляет 1 810.

За последние сутки в стране проведены 2 929 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 209 734.

(Перевод: Нубар Кулузаде)