В Баку создаются новые пешеходные зоны

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) при главе Исполнительной власти города Баку планирует создание в столице Азербайджана новых пешеходных зон.

Об этом Trend сообщили в пятницу в БТА.

В визуализации, представленной БТА, отражен вид улицы Ислама Сафарли без машин. Превращение этой улицы в пешеходную зону уже согласовано с соответствующими государственными органами.

Выбор улицы Ислама Сафарли для организации пешеходной зоны не случаен. На этой улице, соединяющей «Зимний парк» и «Площадь Фонтанов», много исторических зданий и памятников.

Для расширения охвата существующих пешеходных зон планируется превратить в пешеходные зоны и некоторые прилегающие к ним улицы, сказали в БТА.

(Перевод: Фидан Мустафаева)