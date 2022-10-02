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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 2 октября 2022 17:20 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 140 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 660, вторую - 165, три и более - 265, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 50 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 892 609. Первую дозу вакцины получили 5 383 140, вторую - 4 867 821, три и более - 3 379 802, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 846 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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