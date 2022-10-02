БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 140 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 660, вторую - 165, три и более - 265, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 50 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 892 609. Первую дозу вакцины получили 5 383 140, вторую - 4 867 821, три и более - 3 379 802, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 846 человек.