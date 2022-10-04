В Азербайджане названо число абитуриентов, набравших на экзаменах 600 баллов и выше

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал данные о числе студентов, набравших в этом году на экзаменах в вузы 600 баллов и выше.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, в этом году 2 077 абитуриентов, сдавших вступительные экзамены в высшие учебные заведения, набрали 600 баллов и выше. Было отмечено, что абитуриенты, набравшие высокие баллы, представляют практически все города и районы республики, в том числе сельские школы.

В этом году число выпускников общеобразовательных учреждений, действующих в регионах, среди абитуриентов с высокими баллами составило 1 081 человек. Высокие результаты по I группе специальностей показали (технические и естественные науки) - 1 081 человек, по II группе специальностей (экономика и управление) - 142 человека, по III группе специальностей (гуманитарные и социальные специальности) - 344 человека, по IV группе специальностей (специальности в области здравоохранения, социального обеспечения и обслуживания) - 510 человек.

102 студента, показавшие самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2022/2023 учебном году и поступившие в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, которым в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана предоставлена президентская стипендия, представляют 25 городов и районов страны. Из них 54 человека из школ, находящихся в регионах (в том числе 18 выпускников сельских школ), 6 - из школ бывших вынужденных переселенцев. 31 стипендиат поступил в Бакинскую высшую школу нефти, 23 – в Азербайджанский медицинский университет, 12 – в Университет ADA, 10 – в БГУ, 9 – в Азербайджанский государственный экономический университет, 7 – в Академию государственного управления, 4 - в вузы спецназначения, по 2 – в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Нахчыванский государственный университет, по 1 – в Азербайджано-Французский университет (UFAZ) и Бакинский инженерный университет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)