Соглашения, подписанные между АМИ Trend и DHA, принесут новые успехи как азербайджанским, так и турецким медиа - Рашад Меджид

БАКУ /Trend/ - Соглашения, подписанные между АМИ Trend и DHA, принесут новые успехи как азербайджанским, так и турецким медиа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана, главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид, выступая на церемонии подписания новых соглашений между АМИ Trend и DHA.

«Мне очень приятно, что впервые в качестве председателя Совета печати я участвую в официальном мероприятии АМИ Trend. Выражаю безграничное уважение руководству и сотрудникам Trend. Также здесь находятся известные турецкие журналисты, генеральный директор агентства DHA Джелал Коркут. Считаю, что соглашения, подписанные с АМИ Trend, являющимся авторитетной медиа-структурой, принесут успех как азербайджанским, так и турецким медиа. У DHA прекрасные планы. С этого года агентство уже открыло медиа-лицей в Турции. Поздравляю вас с этим, и верю, что в ходе сотрудничества с использованием широких возможностей, программного обеспечения агентства Trend будут достигнуты новые успехи как в азербайджанских, так и турецких медиа», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)