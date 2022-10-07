Вопрос установки счетчиков теплоэнергии для населения на повестке не стоит - теплооператор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время вопрос установки счетчиков теплоэнергии для населения на повестке дня не стоит.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам советник по реформам председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рамиль Магеррамов.

По его словам, в качестве пилотного проекта предусматривается установка счетчиков в ограниченном количестве не для населения, а для прочей группы потребителей.

Что касается стоимости услуг отопления, Магеррамов сказал, что в Тарифный совет в связи с изменением цен обращений не поступало.

(Перевод: Фидан Мустафаева)