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Вопрос установки счетчиков теплоэнергии для населения на повестке не стоит - теплооператор Азербайджана

Общество Материалы 7 октября 2022 12:32 (UTC +04:00)
Вопрос установки счетчиков теплоэнергии для населения на повестке не стоит - теплооператор Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время вопрос установки счетчиков теплоэнергии для населения на повестке дня не стоит.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам советник по реформам председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рамиль Магеррамов.

По его словам, в качестве пилотного проекта предусматривается установка счетчиков в ограниченном количестве не для населения, а для прочей группы потребителей.

Что касается стоимости услуг отопления, Магеррамов сказал, что в Тарифный совет в связи с изменением цен обращений не поступало.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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