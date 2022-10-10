Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 10 октября 2022 12:37 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию 3-8 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 92 противопехотные и 54 противотанковые мины, а также 458 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 316 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости