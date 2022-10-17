На границе с Ираном обнаружена крупная партия наркотиков - ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 октября в 10:55 в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Государственного таможенного комитета (ГТС) Азербайджана, на служебном участке пограничной заставы, расположенной вблизи села Араятылы Физулинского района, был обнаружен сверток с наркотическим веществом, похожим на марихуану, весом 3 килограмма 340 граммов и 1796 таблеток психотропного препарата "метадон-40".

Об этом в понедельник сообщили Trend в ГПС Азербайджана.

Кроме того, 15 октября в 21:00 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда “Гёйтепе” Государственной пограничной службы вблизи села Самедабад Билясуварского района пограничным нарядом были обнаружены признаки нарушения государственной границы со стороны Исламской Республики Иран. Погранзастава была немедленно поднята по сигналу тревоги, служебная территория была перекрыта. Была проверена приграничная полоса и обнаружены следы, принадлежащие одному нарушителю границы.

В результате поисково-оперативных мероприятий в приграничной зоне был обнаружен сверток с 5 килограммами 414 граммами наркотического вещества, похожего на марихуану, и 1850 таблеток препарата “габапрел 300”.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)