В Баку запускается новый автобусный маршрут

БАКУ /Trend/ - С 27 октября в Баку начнет работу новая маршрутная экспресс-линия E1 со стоимостью проезда 0,60 маната.

Об этом во вторник сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, что автобусы будут курсировать от станции метро "Халглар Достлугу" в следующем направлении: проспект Гара Гараева - станция метро "Кероглу" - проспект Гейдара Алиева - улица Юсифа Сафарова - проспект Нефтяников – круг "Азнефть" - Биби-Эйбат - Локбатанский центр обмена транспортом.

Пассажироперевозки по маршруту будут осуществляться автобусами, находящимися в эксплуатации ООО "BakuBus". На начальном этапе в перевозках будет задействовано 10 автобусов. Автобусы на линии будут работать с 06:30 до 18:30. Данные автобусы будут останавливаться не на всех остановочных пунктах по схеме движения, а только на тех, в связи с которыми заранее определена высокая потребность пассажиров.

"С началом работы линии E1 будет обеспечен удобный, без дополнительной оплаты, быстрый проезд на общественном транспорте от станции метро "Халглар Достлугу" в направлении Локбатанского центра обмена транспортом", - сказали в БТА.

(Перевод: Нубар Кулузаде)